ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников над двумя областями

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Центральной России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно заявлению военного ведомства, 12 дронов были уничтожены над Брянской областью, а один — над Калужской областью.

«23 августа в период с 09:30 до 12:00 дежурными средствами ПВО было уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 БПЛА — над территорией Брянской области и 1 БПЛА — над территорией Калужской области», — указали в военном ведомстве.

Воздушная атака была полностью отражена в течение двух с половиной часов, все цели уничтожены на подступах к защищаемым объектам. На данный момент нет информации о разрушениях и жертвах среди людей после атаки ВСУ.