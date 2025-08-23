ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников над двумя областями
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Центральной России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Согласно заявлению военного ведомства, 12 дронов были уничтожены над Брянской областью, а один — над Калужской областью.
«23 августа в период с 09:30 до 12:00 дежурными средствами ПВО было уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 БПЛА — над территорией Брянской области и 1 БПЛА — над территорией Калужской области», — указали в военном ведомстве.
Воздушная атака была полностью отражена в течение двух с половиной часов, все цели уничтожены на подступах к защищаемым объектам. На данный момент нет информации о разрушениях и жертвах среди людей после атаки ВСУ.
Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили семь украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Наибольшая часть сбитых аппаратов, а именно четыре, пришлась на Ростовскую область.