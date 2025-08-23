Мессенджер MAX
23 августа, 08:30

Над российским регионом сбито 9 украинских дронов меньше чем за час

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Системы ПВО успешно отразили атаку с украинской стороны, уничтожив девять вражеских беспилотных аппаратов самолётного типа над Брянской областью. В Министерстве обороны России доложили, что все воздушные цели были нейтрализованы менее чем за час — в период с 8:20 до 9:30 мск.

«С 8:20 мск до 9:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Ростовской области возникли пожары из-за падения обломков БПЛА ВСУ
Ранее Life.ru писал, что после падения БПЛА в Волгоградской области трое жителей получили ранения — в их числе оказался один несовершеннолетний. Происшествие случилось в населённого пункте Петров Вал вблизи многоэтажки.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • Брянская область
