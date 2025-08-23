Над российским регионом сбито 9 украинских дронов меньше чем за час

Системы ПВО успешно отразили атаку с украинской стороны, уничтожив девять вражеских беспилотных аппаратов самолётного типа над Брянской областью. В Министерстве обороны России доложили, что все воздушные цели были нейтрализованы менее чем за час — в период с 8:20 до 9:30 мск.