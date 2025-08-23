Мессенджер MAX
Регион
23 августа, 14:59

Ещё один беспилотник сбили в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Ещё один беспилотник сбили в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, инцидет произошёл в Красносельском районе города.

«Обезврежен беспилотник в Красносельском районе», — написал Беглов в телеграм-канале.

Экстренные службы в настоящее время работают на месте. Пострадавших, к счастью, нет.

Несколько минут назад сообщалось, что украинский беспилотник был подавлен в Пушкинском районе Петербурга. Беглов поблагодарил военнослужащих сил ПВО за чёткие и слаженные действия при подавлении беспилотного летательного аппарата.

Наталья Демьянова
