Ещё один беспилотник сбили в Петербурге

Ещё один беспилотник сбили в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, инцидет произошёл в Красносельском районе города.

«Обезврежен беспилотник в Красносельском районе», — написал Беглов в телеграм-канале.

Экстренные службы в настоящее время работают на месте. Пострадавших, к счастью, нет.