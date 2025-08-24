Российская ПВО сокрушила почти сотню дронов ВСУ

Прошлой ночью российские силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников над 14 регионами России, в том числе, и Крымом. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Дроны были перехвачены в Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областях, а также в Республике Крым и Татарстане.