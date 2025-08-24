Мессенджер MAX
24 августа, 05:27

Российская ПВО сокрушила почти сотню дронов ВСУ

Российская ПВО уничтожила 95 украинских дронов над 14 регионами России

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Прошлой ночью российские силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников над 14 регионами России, в том числе, и Крымом. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Дроны были перехвачены в Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областях, а также в Республике Крым и Татарстане.

В Усть-Луге в результате падения обломков дрона возникло возгорание в порту
Также ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани с помощью беспилотников. По предварительной информации, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

