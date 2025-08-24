Губернатор Федорищев: Дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали промышленное предприятие в Сызрани с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители», — утончил он.
По предварительной информации, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.
Напомним, массированная атака по Сызрани продолжается уже более трёх часов. В городе работает система оповещения, зафиксировано более двадцати взрывов. По данным местных жителей, средствами противовоздушной обороны было уничтожено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов над лесом.