24 августа, 04:11

Губернатор Федорищев: Дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали промышленное предприятие в Сызрани с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители», — утончил он.

По предварительной информации, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Напомним, массированная атака по Сызрани продолжается уже более трёх часов. В городе работает система оповещения, зафиксировано более двадцати взрывов. По данным местных жителей, средствами противовоздушной обороны было уничтожено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов над лесом.

