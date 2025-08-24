Мессенджер MAX
Регион
24 августа, 01:58

Серия взрывов прогремела в Самарской области, работает ПВО

SHOT: Минимум пять взрывов прозвучало в Сызрани Самарской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Сызрани Самарской области прогремело минимум пять взрывов. По предварительной информации, на юге города работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

Минимум пять взрывов прозвучало в Сызрани Самарской области. Видео © SHOT

По словам местных жителей, в 4:20 прозвучали три взрыва, а в 4:40 — ещё два. Сообщается, что в небе слышны звуки двигателей и хлопки, от которых срабатывают автомобильные сигнализации и вибрируют стены зданий. Официальной информации пока нет.

Силы ПВО отражают удар беспилотников ВСУ по Старому Осколу Белгородской области
Ранее в Курчатове Курской области прогремело 5-6 взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны сбивала украинские дроны типа «Лютый». Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

