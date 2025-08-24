ВСУ пытаются атаковать Курчатов в Курской области

Ночью в Курчатове Курской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что с 00:30 было слышно не менее 5-6 взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны сбивала украинские дроны типа «Лютый». Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.