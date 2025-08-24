Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 августа, 22:56

ВСУ пытаются атаковать Курчатов в Курской области

SHOT: В Курчатове Курской области прогремело 5-6 взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Ночью в Курчатове Курской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что с 00:30 было слышно не менее 5-6 взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны сбивала украинские дроны типа «Лютый». Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Жители Подмосковья рассказали о взрывах во время атаки БПЛА
Жители Подмосковья рассказали о взрывах во время атаки БПЛА

Ранее серия взрывов прогремела в городе Старый Оскол Белгородской области. Как сообщают местные жители, приблизительно в 23:50 прозвучало около семи взрывов. По предварительным данным, в городе работала система ПВО. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Тимур Хингеев
