23 августа, 21:37

Силы ПВО отражают удар беспилотников ВСУ по Старому Осколу Белгородской области

SHOT: Около семи взрывов прогремело в Старом Осколе Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Серия взрывов произошла в городе Старый Оскол Белгородской области. Об этом сообщает SHOT. Согласно информации Telegram-канала, силы противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам типа «Лютый».

Силы ПВО отражают удар беспилотников ВСУ по Старому Осколу. Видео © SHOT

Как сообщают местные жители, приблизительно в 23:50 в небе над Старым Осколом прозвучало около семи взрывов, которые сопровождались вспышками. По предварительным данным, в городе работала система ПВО. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

За 6,5 часа расчёты ПВО уничтожили 57 украинских дронов над регионами России
Незадолго до этого атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины подвергся другой населённый пункт Белгородской области. В результате удара дрона по автомобилю в посёлке Красная Яруга пострадали мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы с множественными ранениями, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

