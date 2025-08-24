Мессенджер MAX
23 августа, 21:31

За 6,5 часа расчёты ПВО уничтожили 57 украинских дронов над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За 6,5 часа расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 17.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.

Дроны сбили над Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областями. БПЛА также уничтожили над территориями Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Чёрного моря.

Ранее в Белгородской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль. В результате атаки в районе посёлка Красная Яруга пострадали мужчина и женщина. Оба получили множественные ранения. Их доставили в больницу, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У мужчины баротравма, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины — непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног.

Алена Пенчугина
