За 6,5 часа расчёты ПВО уничтожили 57 украинских дронов над регионами России

За 6,5 часа расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 17.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.

Дроны сбили над Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областями. БПЛА также уничтожили над территориями Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Чёрного моря.