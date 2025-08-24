Новости СВО. Освобождены Клебан-Бык и Среднее, ВСУ в клещах под Константиновкой, Киев в панике меняет бригады, планы Трампа на грани срыва, 24 августа Оглавление Котёл под Константиновкой: ВСУ в ловушке, Армия России контролирует важную высоту Курская область: ВСУ сменили бригаду после провалов под Тёткино Киев дрогнул: Ермак и Кислица заговорили о переговорах Трамп «забил» на Украину: играет в гольф, пока его план терпит крах Армия России наступает на Славянск, ВСУ угодили в мешок у Клебан-Быка, к Курску перебрасывают львовских тероборонцев, Киев упрямится в вопросе переговоров с Россией — дайджест Life.ru. 23 августа, 21:07 Армия России «закрывает» котёл для ВСУ под Константиновкой. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Котёл под Константиновкой: ВСУ в ловушке, Армия России контролирует важную высоту

Российские войска продвигаются вблизи Константиновки и Красноармейска (Покровска). Освобождено село Клебан-Бык, находящееся между этими городами.

— По линии Клебан-Бык – Александро-Калиново проходит горловина котла, в который угодила крупная группировка ВСУ. В настоящий момент её уничтожают. Кроме того, Клебан-Бык расположен на возвышенности, что позволяет нашим операторам FPV-дронов держать под огневым контролем практически всю Константиновку, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Также на севере ДНР флаг России поднят на Среднем. Судя по продвижению российских войск, целью наших военных являются Красный Лиман и Славянск. Кроме того, нельзя исключать, что штурмовики будут продвигаться к Изюму.

Сообщается, что в Краматорске накрыты несколько подразделений ВСУ. Под ударом оказались 56-я бригада, 12-я бригада, 36-я бригада морской пехоты, танковый батальон 117-й бригады, а также части ГУР МО Украины. В общей сложности ликвидированы до 40 вэсэушников. Ещё 60 получили ранения.

Карта СВО на 24 августа 2025 года. Армия России освободила Среднее. Фото © Telegram / divgen

Курская область: ВСУ сменили бригаду после провалов под Тёткино

Пока киевские подразделения не предпринимают попыток войти на территорию Курской области. Известно, что после неудачных наступлений на Тёткино в тыл выведена 47-я отдельная механизированная бригада «Магура». Их место заняла 103-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ, комплектующаяся преимущественно из жителей Львовской области.

Расчёты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили склады с боеприпасами, расчёты БПЛА, пулемётные точки и живую силу ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / mod_russia

Киев дрогнул: Ермак и Кислица заговорили о переговорах

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил итальянскому изданию Corriere della Sera, что Киев не планирует проводить референдум по вопросу территориальных уступок России.

— Нет, мы этого не планируем, и в данный момент мы не намерены уступать какую-либо часть нашей территории, — утверждает Ермак.

Он уверен, что земельный вопрос будет решён в результате переговоров президента России Владимира Путина и диктатора Украины Владимира Зеленского. Это подтвердил в интервью NBC News первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

— Когда дело дошло до территориальных вопросов, президент Зеленский дал понять, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение территориальных вопросов с той линии соприкосновения, которая сейчас находится на месте, — сказал Кислица.

Сам глава киевского режима продолжает стоять на своём. Во время празднования Дня флага Украины он заявил об отказе признать новые границы.

— Мы не подарим нашу землю, — подчеркнул Зеленский, вероятно, забыв, как несколько месяцев назад сдал американским компаниям территории для добычи полезных ископаемых.

Трамп «забил» на Украину: играет в гольф, пока его план терпит крах

Президент США Дональд Трамп вместо своей миротворческой деятельности решил поиграть в гольф. Пока в Белом доме идёт ремонт канализации, американский лидер закрывает лунки в Trump National в штате Вирджиния. В это же время британское издание The Telegraph пишет, что его план по урегулированию конфликта на Украине на грани срыва. Всё потому, что Россия нанесла массированный удар по военным объектам Киева, а также до сих пор не согласованы место и время встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Журналисты констатируют, что на поле боя ситуация для Украины ухудшается, так как ВС РФ наступают и забирают под контроль несколько населённых пунктов в день.

— Мирный план Трампа может сорваться. Россия при этом выиграет драгоценное время. Для Украины же это чревато катастрофой, — приходят к выводу авторы The Telegraph.

Авторы Даниил Черных