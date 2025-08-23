Новости СВО. ВС РФ освободили Катериновку и Владимировку, ССО Украины разгромлены в Сумской области, Трамп выходит из переговоров, 23 августа
Оглавление
Армия России подбирается к Константиновке, Киев сжигает элиту под ФАБами, президент США отказывается от роли миротворца — дайджест Life.ru.
Армия России продвигается у Константиновки, беря ВСУ в котёл. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
Российская армия одним днём освободила три села, гарнизон Константиновки в котле
Сразу три населённых пункта в Донецкой Народной Республике освобождены российскими войсками. На Покровском направлении взята Владимировка, а на Константиновском — Катериновка и Русин Яр. От последнего — 12 километров до самой Константиновки.
— Российские войска продолжают отрезать этот город от логистики, перекрывая в том числе сельские грунтовые дороги. Когда гарнизон Константиновки лишится всех линий снабжения, у него останется лишь один вариант — отходить на север, в Дружковку. Которую к тому времени уже начнут поджимать с запада, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.
Карта СВО на 23 августа 2025 года. Российские войска завершили освобождение Катериновки. Фото © Telegram / divgen
Освобождена Юнаковка, авиация РФ ликвидировала группировку ССО Украины
По предварительной информации, освобождена Юнаковка. Об этом свидетельствуют кадры с южной окраины населённого пункта. Ранее ВС РФ заняли позиции с востока и запада. Наступление шло с северной стороны.
Киев, похоже, решил перебрасывать в Сумскую область элиту. Там же она и гибнет. ВКС РФ с помощью ФАБ-500 уничтожили подразделение Сил специальных операций Украины вблизи Старой Гуты.
В результате авиаудара с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции в лесном массиве в районе населённого пункта Старая Гута в Сумской области успешно поражён пункт временной дислокации 3-го полка сил специальных операций ВСУ «Восток». Видео © Telegram / mod_russia
ВСУ затаились у курского приграничья: чего ждать
После попытки неудачного наступления на Тёткино ВСУ не предпринимают активных действий на этом направлении. При этом канал «Архангел спецназа» сообщает о появлении штурмовиков 253-й бригады ВСУ в соседней Рыжевке. Также фиксируются удары, наносимые самолётами F-16. Авторы ресурса не исключают, что противник может готовиться к атаке на российскую территорию.
Лукашенко рассказал о плане удара по Киеву, который отверг Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Владимиру Путину предлагали нанести удар по улице Банковой в Киеве, где находится офис президента Зеленского.
— Такие у кого-то замыслы были в России, не буду называть. Путин сказал: «Ни в коем случае». Они были готовы нанести… Если бы «бахнули» «Орешником» по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось, — сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Как масло и уксус». Переговоры Москвы и Киева под угрозой срыва
Президент США Дональд Трамп пытается дистанцироваться от совместной встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Но если на таких переговорах он нужен, то, конечно, согласится на них.
— Они как масло и уксус — по понятным причинам не слишком ладят. Но я бы хотел, чтобы они встретились без меня и попробовали найти решение, — сказал Трамп журналистам.
Российская сторона продолжает стоять на своём. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что Путин готов ко встрече, а вот киевский диктатор нет.
— Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова, — рассказал Лавров.
И это, похоже, не устраивает Трампа. Он заявил, что в ближайшие две недели будет решаться судьба переговоров по Украине. За это время он решит, кто ответственен за их срыв. Если это будет Россия, то Вашингтон может ввести новые санкции.