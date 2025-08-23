Новости СВО. ВС РФ освободили Катериновку и Владимировку, ССО Украины разгромлены в Сумской области, Трамп выходит из переговоров, 23 августа Оглавление Российская армия одним днём освободила три села, гарнизон Константиновки в котле Освобождена Юнаковка, авиация РФ ликвидировала группировку ССО Украины ВСУ затаились у курского приграничья: чего ждать Лукашенко рассказал о плане удара по Киеву, который отверг Путин «Как масло и уксус». Переговоры Москвы и Киева под угрозой срыва Армия России подбирается к Константиновке, Киев сжигает элиту под ФАБами, президент США отказывается от роли миротворца — дайджест Life.ru. 22 августа, 21:07 Армия России продвигается у Константиновки, беря ВСУ в котёл. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российская армия одним днём освободила три села, гарнизон Константиновки в котле

Сразу три населённых пункта в Донецкой Народной Республике освобождены российскими войсками. На Покровском направлении взята Владимировка, а на Константиновском — Катериновка и Русин Яр. От последнего — 12 километров до самой Константиновки.

— Российские войска продолжают отрезать этот город от логистики, перекрывая в том числе сельские грунтовые дороги. Когда гарнизон Константиновки лишится всех линий снабжения, у него останется лишь один вариант — отходить на север, в Дружковку. Которую к тому времени уже начнут поджимать с запада, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 23 августа 2025 года. Российские войска завершили освобождение Катериновки. Фото © Telegram / divgen

Освобождена Юнаковка, авиация РФ ликвидировала группировку ССО Украины

По предварительной информации, освобождена Юнаковка. Об этом свидетельствуют кадры с южной окраины населённого пункта. Ранее ВС РФ заняли позиции с востока и запада. Наступление шло с северной стороны.

Киев, похоже, решил перебрасывать в Сумскую область элиту. Там же она и гибнет. ВКС РФ с помощью ФАБ-500 уничтожили подразделение Сил специальных операций Украины вблизи Старой Гуты.

В результате авиаудара с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции в лесном массиве в районе населённого пункта Старая Гута в Сумской области успешно поражён пункт временной дислокации 3-го полка сил специальных операций ВСУ «Восток». Видео © Telegram / mod_russia

ВСУ затаились у курского приграничья: чего ждать

После попытки неудачного наступления на Тёткино ВСУ не предпринимают активных действий на этом направлении. При этом канал «Архангел спецназа» сообщает о появлении штурмовиков 253-й бригады ВСУ в соседней Рыжевке. Также фиксируются удары, наносимые самолётами F-16. Авторы ресурса не исключают, что противник может готовиться к атаке на российскую территорию.

Лукашенко рассказал о плане удара по Киеву, который отверг Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Владимиру Путину предлагали нанести удар по улице Банковой в Киеве, где находится офис президента Зеленского.

— Такие у кого-то замыслы были в России, не буду называть. Путин сказал: «Ни в коем случае». Они были готовы нанести… Если бы «бахнули» «Орешником» по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось, — сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Как масло и уксус». Переговоры Москвы и Киева под угрозой срыва

Президент США Дональд Трамп пытается дистанцироваться от совместной встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Но если на таких переговорах он нужен, то, конечно, согласится на них.

— Они как масло и уксус — по понятным причинам не слишком ладят. Но я бы хотел, чтобы они встретились без меня и попробовали найти решение, — сказал Трамп журналистам.

Российская сторона продолжает стоять на своём. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что Путин готов ко встрече, а вот киевский диктатор нет.

— Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова, — рассказал Лавров.

И это, похоже, не устраивает Трампа. Он заявил, что в ближайшие две недели будет решаться судьба переговоров по Украине. За это время он решит, кто ответственен за их срыв. Если это будет Россия, то Вашингтон может ввести новые санкции.

Авторы Даниил Черных