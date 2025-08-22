ФАБ-500 обрушилась на лагерь ССО ВСУ: Минобороны показало кадры удара в Сумской области
Минобороны: ВКС РФ ударили по пункту ССО ВСУ в Сумской области
Российские войска нанесли авиаудар по пункту дислокации сил специальных операций ВСУ «Восток» в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Видео © Telegram / Минобороны России
По данным ведомства, разведка обнаружила лагерь третьего полка ССО в лесном массиве близ населённого пункта Старая Гута. После этого командование приняло решение нанести удар авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.
В Минобороны уточнили, что пункт временной дислокации противника был успешно поражён. В подтверждение военные опубликовали видеозапись удара.
А не так давно Армия России стёрла с лица земли пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ, нанеся по нему разрушительный удар ФАБ-3000. Видео Life.ru публиковал здесь.
Обложка © Минобороны РФ