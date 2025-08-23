Жители Подмосковья рассказали о взрывах во время атаки БПЛА

В Московской области произошли взрывы. SHOT сообщает, что система противовоздушной обороны успешно нейтрализовала беспилотник ВСУ в Одинцовском городском округе.



Жители Кубинки, расположенной неподалёку, слышали несколько взрывов примерно 10 минут назад. Очевидцы сообщают, что обломки аппарата упали в лесной зоне. Сведений о пострадавших не поступало.