Собянин сообщил о сбитом на подлёте к Москве вражеском БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Российские силы ПВО уничтожили беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в телеграм-канале.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сегодня ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург. Так, украинский БПЛА был обезврежен в Красносельском районе города. На место сразу выехали экстренные службы. До этого сообщалось, что беспилотник был подавлен в Пушкинском районе Петербурга.