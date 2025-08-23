Собянин сообщил о сбитом на подлёте к Москве вражеском БПЛА

Российские силы ПВО уничтожили беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в телеграм-канале.