Специальная военная операция (СВО)

23 августа, 17:47

Собянин сообщил о сбитом на подлёте к Москве вражеском БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Российские силы ПВО уничтожили беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в телеграм-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Идёт, идёт прямо в здание»: Появилось видео взрыва дрона ВСУ у многоэтажки в Петербурге
«Идёт, идёт прямо в здание»: Появилось видео взрыва дрона ВСУ у многоэтажки в Петербурге

Ранее сегодня ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург. Так, украинский БПЛА был обезврежен в Красносельском районе города. На место сразу выехали экстренные службы. До этого сообщалось, что беспилотник был подавлен в Пушкинском районе Петербурга.

Наталья Демьянова
