В Сызрани Самарской области прогремело более 20 взрывов

Массированная атака на Сызрань продолжается уже более трёх часов. В городе работает система оповещения, зафиксировано более двадцати взрывов. Об этом сообщает SHOT.

По данным местных жителей, средствами противовоздушной обороны было уничтожено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов над лесом. Предварительно, разрушений на земле нет.

Кроме того, два беспилотника сбиты в Тверской области, девять БПЛА — в Смоленской области. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.