24 августа, 04:55

В Усть-Луге в результате падения обломков дрона возникло возгорание в порту

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В воздушном пространстве Усть-Луга в Ленинградской области расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотников Вооружённых сил Украины. В результате падения обломков дрона возникло возгорание в порту, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным пострадавших нет», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее в ходе отражения атаки ВСУ в Смоленской области были сбиты девять беспилотников. По словам губернатора региона Василия Анохина, жертв и разрушений объектов инфраструктуры нет. На места падения обломков направлены специалисты. Анохин призвал местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА, а информировать об этом экстренные службы.

Тимур Хингеев
