Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

24 августа, 09:21

«Переход всех границ»: Хинштейн отреагировал на удары по АЭС в Курской области

Хинштейн: Удары по АЭС в Курской области — угроза ядерной безопасности

Обложка © Wikipedia / Dmitriy92

В ночь на 24 августа вражеские БПЛА ударили по Курской АЭС. Ситуацию прокомментировал врио губернатора региона Александр Хинштейн, подчеркнув, что это не только военные преступления, но и серьёзная угроза ядерной безопасности.

«Удары по АЭС — это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций», — написал он.

По словам чиновника, удалось избежать пострадавших, а радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории остаётся в норме. Сотрудники АЭС продолжают работать в непростых условиях. Хинштейн назвал попытку сорвать строительство новой АЭС-2 «подлой агонией врага» и подчеркнул, что все виновные понесут справедливое наказание.

Курская АЭС снизила мощность третьего блока после атаки беспилотника
Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа возле Курской АЭС был сбит беспилотник ВСУ. Системы противовоздушной обороны перехватили дрон в 00:26 мск, при падении он сдетонировал. В результате пострадал трансформатор собственных нужд станции. На месте возгорания работали пожарные, огонь удалось ликвидировать. Повреждения оборудования привели к разгрузке третьего энергоблока на 50%.

Милена Скрипальщикова
