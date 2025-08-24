«Переход всех границ»: Хинштейн отреагировал на удары по АЭС в Курской области
Хинштейн: Удары по АЭС в Курской области — угроза ядерной безопасности
Обложка © Wikipedia / Dmitriy92
В ночь на 24 августа вражеские БПЛА ударили по Курской АЭС. Ситуацию прокомментировал врио губернатора региона Александр Хинштейн, подчеркнув, что это не только военные преступления, но и серьёзная угроза ядерной безопасности.
«Удары по АЭС — это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций», — написал он.
По словам чиновника, удалось избежать пострадавших, а радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории остаётся в норме. Сотрудники АЭС продолжают работать в непростых условиях. Хинштейн назвал попытку сорвать строительство новой АЭС-2 «подлой агонией врага» и подчеркнул, что все виновные понесут справедливое наказание.
Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа возле Курской АЭС был сбит беспилотник ВСУ. Системы противовоздушной обороны перехватили дрон в 00:26 мск, при падении он сдетонировал. В результате пострадал трансформатор собственных нужд станции. На месте возгорания работали пожарные, огонь удалось ликвидировать. Повреждения оборудования привели к разгрузке третьего энергоблока на 50%.