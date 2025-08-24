«Переход всех границ»: Хинштейн отреагировал на удары по АЭС в Курской области

В ночь на 24 августа вражеские БПЛА ударили по Курской АЭС. Ситуацию прокомментировал врио губернатора региона Александр Хинштейн, подчеркнув, что это не только военные преступления, но и серьёзная угроза ядерной безопасности.

«Удары по АЭС — это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций», — написал он.

По словам чиновника, удалось избежать пострадавших, а радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории остаётся в норме. Сотрудники АЭС продолжают работать в непростых условиях. Хинштейн назвал попытку сорвать строительство новой АЭС-2 «подлой агонией врага» и подчеркнул, что все виновные понесут справедливое наказание.