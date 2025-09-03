Наши в центре Купянска: Опубликовано видео с российского дрона
МО РФ: Российские бойцы находятся в центре Купянска
Обложка © Life.ru
Российские военные зашли в центр Купянска Харьковской области, сделать это удалось группировке войск «Запад». Минобороны РФ показало кадры с дронов, подтверждающие контроль ВС РФ над почти половиной территории города.
Опубликованы кадры, подтверждающие контроль над Купянском. Видео © Минобороны РФ
По данным ведоства, военнослужащие зашли в центр и районы важнейших административных и промышленных зданий, включая территорию около мэрии, стадиона «Спартак» в переулке Спортивном, городской электроподстанции на улице Энергетической и телевышки на улице 1-го Мая.
Напомним, в конце августа начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские силы практически окружили Купянск в Харьковской области, взяв под контроль примерно половину города.