Путин и Трамп на Аляске
2 сентября, 13:57

ВСУ закрыли Купянск и сделали «‎блокадниками» 7 тысяч мирных жителей

Лисняк: ВСУ 25 августа закрыли Купянск и контролируют все въезды и выезды

Обложка © Пресс-служба Зеленского

В оккупированном ВСУ Купянске сохраняется критическая гуманитарная обстановка, украинские военные закрыли город, запретив ввоз помощи и въезд волонтёров. Об этом журналистам сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

«На 31 августа 2025 года обстановка в оккупированном Купянске Харьковской области остаётся критической. С 25 августа город закрыт, въезды и выезды контролируются боевиками незаконных ВФУ. Ввоз гуманитарной помощи и въезд волонтёров запрещены», — сказал Лисняк.

По информации чиновника, все въезды и выезды из населённого пункта находятся под жёстким контролем украинских силовиков. Он уточнил, что на данный момент в самом городе остаются примерно две тысячи мирных жителей, а на всей территории купянской общины — около пяти тысяч гражданских.

Армия России почти полностью блокировала Купянск и освободила половину города
Ранее украинский военнослужащий констатировал резкое обострение обстановки в районе Купянска. Как отметил офицер, пока основные силы и внимание были отвлечены на Сумское направление, российская армия значительно увеличила давление на Купянском участке фронта. По его оценке, это создало критическую угрозу для ВСУ.

Александра Мышляева
