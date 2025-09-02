ВСУ закрыли Купянск и сделали «‎блокадниками» 7 тысяч мирных жителей

В оккупированном ВСУ Купянске сохраняется критическая гуманитарная обстановка, украинские военные закрыли город, запретив ввоз помощи и въезд волонтёров. Об этом журналистам сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

«На 31 августа 2025 года обстановка в оккупированном Купянске Харьковской области остаётся критической. С 25 августа город закрыт, въезды и выезды контролируются боевиками незаконных ВФУ. Ввоз гуманитарной помощи и въезд волонтёров запрещены», — сказал Лисняк.

По информации чиновника, все въезды и выезды из населённого пункта находятся под жёстким контролем украинских силовиков. Он уточнил, что на данный момент в самом городе остаются примерно две тысячи мирных жителей, а на всей территории купянской общины — около пяти тысяч гражданских.