ВСУ закрыли Купянск и сделали «блокадниками» 7 тысяч мирных жителей
Лисняк: ВСУ 25 августа закрыли Купянск и контролируют все въезды и выезды
В оккупированном ВСУ Купянске сохраняется критическая гуманитарная обстановка, украинские военные закрыли город, запретив ввоз помощи и въезд волонтёров. Об этом журналистам сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
«На 31 августа 2025 года обстановка в оккупированном Купянске Харьковской области остаётся критической. С 25 августа город закрыт, въезды и выезды контролируются боевиками незаконных ВФУ. Ввоз гуманитарной помощи и въезд волонтёров запрещены», — сказал Лисняк.
По информации чиновника, все въезды и выезды из населённого пункта находятся под жёстким контролем украинских силовиков. Он уточнил, что на данный момент в самом городе остаются примерно две тысячи мирных жителей, а на всей территории купянской общины — около пяти тысяч гражданских.
Ранее украинский военнослужащий констатировал резкое обострение обстановки в районе Купянска. Как отметил офицер, пока основные силы и внимание были отвлечены на Сумское направление, российская армия значительно увеличила давление на Купянском участке фронта. По его оценке, это создало критическую угрозу для ВСУ.