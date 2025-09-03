Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 сентября, 14:33

Путин: ВСУ лишены возможности наступать

Обложка © Life.ru

Вооружённые силы Украины в текущих условиях лишены возможности проводить наступательные операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, предварительный анализ, проведённый военными экспертами РФ, свидетельствует о том, что украинские войска сосредоточены преимущественно на удержании уже занятых позиций, а не на расширении контроля.

«Укомплектованность самых боеготовых подразделений ВСУ составляет 47 – 48%», — добавил он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Это, по его мнению, отражает ограниченность ресурсов и кадрового потенциала украинской армии.

Кроме того, президент отметил, что как российские специалисты, так и западные аналитики отмечают сокращение резервов украинских сил. Такой тренд, по мнению Путина, серьёзно ограничивает возможности Киева в проведении наступательных операций и вынуждает сосредоточиться на обороне.

Также президент России Владимир Путин заявил, что российская армия ведёт наступление на каждом направлении. А вот ВСУ, по его словам, успевают лишь затыкать дыры в обороне, перебрасывая резервы в самые горячие точки.

BannerImage
Владимир Озеров
