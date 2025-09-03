«Пока вы нам голову не отвернёте, или мы вам»: Путин раскрыл послание Киева после отвода войск РФ в 2022 году
Путин: Россия ещё в 2022 году предлагала Украине вывести войска из Донбасса
Россия ещё в 2022 году призывала Украину оставить в покое людей на юго-востоке страны и отнестись с пониманием к их выбору. На тот момент это не вызывало негатива со стороны Киева, однако потом начались угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.
«После того, как мы по призывам Запада отвели войска от Киева, нам сказали почти дословно: «Ну, теперь будем воевать, пока либо мы не отвернём вам голову, либо вы нам». И это всё продолжается», — сказал Путин.
Также Путин заявил, что на спецоперации российские войска бьются не за территории, а за права людей. Он подчеркнул необходимость сохранения прав людей, которые захотели стать частью России.