Россия ещё в 2022 году призывала Украину оставить в покое людей на юго-востоке страны и отнестись с пониманием к их выбору. На тот момент это не вызывало негатива со стороны Киева, однако потом начались угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.

«После того, как мы по призывам Запада отвели войска от Киева, нам сказали почти дословно: «Ну, теперь будем воевать, пока либо мы не отвернём вам голову, либо вы нам». И это всё продолжается», — сказал Путин.