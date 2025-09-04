В Европе испугались нового наступления ВС России в зоне СВО
Bloomberg: Лидеры ЕС встревожены подготовкой РФ к новому наступлению в зоне СВО
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Европейские лидеры обеспокоены возможной подготовкой России к новому этапу наступления в зоне СВО. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Европейские лидеры всё больше обеспокоены тем, что Россия предпримет новое наступление на Украину, в то время как они встречаются с Владимиром Зеленским для обсуждения гарантий безопасности его страны», — говорится в публикации.
Как пишет агентство, на прошлой неделе представители Франции и Германии обсуждали информацию о концентрации российских войск в районе Красноармейска (Покровска), который считается одним из ключевых населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Вместе с тем Владимир Зеленский заявлял о возможном сосредоточении до ста тысяч российских военнослужащих вблизи этого города.
Ранее сообщалось, что Армия России зашла в центр Красноармейска. По некоторым данным, развернулись бои уже в районе железнодорожной станции.