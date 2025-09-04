Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 11:38

В Европе испугались нового наступления ВС России в зоне СВО

Bloomberg: Лидеры ЕС встревожены подготовкой РФ к новому наступлению в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Европейские лидеры обеспокоены возможной подготовкой России к новому этапу наступления в зоне СВО. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Европейские лидеры всё больше обеспокоены тем, что Россия предпримет новое наступление на Украину, в то время как они встречаются с Владимиром Зеленским для обсуждения гарантий безопасности его страны», — говорится в публикации.

Как пишет агентство, на прошлой неделе представители Франции и Германии обсуждали информацию о концентрации российских войск в районе Красноармейска (Покровска), который считается одним из ключевых населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Вместе с тем Владимир Зеленский заявлял о возможном сосредоточении до ста тысяч российских военнослужащих вблизи этого города.
ВСУ готовят Славянск к сдаче: Всю железнодорожную инфраструктуру вывозят вглубь Украины
ВСУ готовят Славянск к сдаче: Всю железнодорожную инфраструктуру вывозят вглубь Украины

Ранее сообщалось, что Армия России зашла в центр Красноармейска. По некоторым данным, развернулись бои уже в районе железнодорожной станции.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar