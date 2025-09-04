ВСУ готовят Славянск к сдаче: Всю железнодорожную инфраструктуру вывозят вглубь Украины

Украинские власти начали демонтаж ключевых объектов железнодорожной системы в Славянске (ДНР) в связи с приближением российских войск. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

Эвакуации подлежит техническое оснащение служб тяги, путевого хозяйства, сигнализации и связи, а также исправные локомотивы и вагоны. Планируется их передислокация на станцию Знаменка в Кировоградской области, которая является важным логистическим центром для военных перевозок.

«Перенос такого масштаба говорит о том, что оборона Славянска рассматривается как временная мера и о длительном сопротивлении речь, видимо, не идёт, и Киев готовится к потере города», — говорится в сообщении.