ВСУ столкнулись с острым дефицитом транспортных средств и бронетехники вследствие высокоэффективных ударов российских беспилотных авиационных комплексов. Как сообщает американское издание Forbes, ситуация с логистикой значительно усложнилась из-за систематического уничтожения грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, которые регулярно поражаются при попытках доставки припасов или эвакуации личного состава.

Особую эффективность в противодействии украинской логистике демонстрирует российское подразделение беспилотной авиации «Рубикон», которое Forbes называет одним из самых результативных на фронте. Его операторы целенаправленно работают над расширением зоны контроля и созданием непреодолимых сложностей для снабжения украинских частей. Яркой иллюстрацией эффективности их действий стал эпизод, рассказанный украинским оператором БПЛА Андреем (позывной «Мерфи») из 419-го батальона.

Его группе удалось избежать потерь в личном составе лишь чудом, когда атакующий дрон с камерой от первого лица уничтожил их автомобиль сразу после того, как они его покинули. В результате удара было полностью разрушил не только транспортное средство, но и все находящееся в нём оборудование, включая беспилотные комплексы и боеприпасы.

Сам Андрей признал, что цель «Рубикона» — планомерное уничтожение украинской логистической инфраструктуры. Он описал тактику российских операторов как внезапную и высокоточную. Авторы публикации заключают, что такие точечные удары по логистике ведут к последовательному истощению материально-технических ресурсов ВСУ.