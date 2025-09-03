Сырский пожаловался, что российские дроны заставили ВСУшников забиться под землю

Солдатам ВСУ приходится даже в учебных центрах жить под землёй из-за российских ракетных атак и беспилотников. Об этом в соцсетях заявил главком украинской армии Александр Сырский.

«В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живёт в подземных укрытиях», — написал военачальник.

По его словам, на стрельбищах солдатам приходится рыть перекрытые подземные сообщения, в которых они прячутся от российских БПЛА.