3 сентября, 11:05

Сырский пожаловался, что российские дроны заставили ВСУшников забиться под землю

Сырский: Солдатам ВСУ приходится сидеть под землёй в учебных центрах из-за БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Солдатам ВСУ приходится даже в учебных центрах жить под землёй из-за российских ракетных атак и беспилотников. Об этом в соцсетях заявил главком украинской армии Александр Сырский.

«В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живёт в подземных укрытиях», — написал военачальник.

По его словам, на стрельбищах солдатам приходится рыть перекрытые подземные сообщения, в которых они прячутся от российских БПЛА.

Ранее Сырский назвал ситуацию под Красноармейском самой сложной для ВСУ. К числу трудных для Киева направлений он также отнёс Покровское, Новопавловское и Добропольское.

