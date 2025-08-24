«Украинский народ никогда не покорится»: Сырский пообещал продолжить борьбу против России
Сырский назвал Россию исконным врагом в заявлении ко Дню независимости Украины
Александр Сырский. Обложка © ТАСС / АР
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский опубликовал программное заявление в связи с 34-й годовщиной независимости страны, в котором обозначил ключевые принципы ВСУ. В своём личном блоге определил Россию как «исконного врага» и пообещал продолжение борьбы до полного сохранения суверенитета.
«Тридцать четвёртую годовщину восстановления независимости украинцы отмечают в бою со исконным врагом. Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвёртый год отбиваем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей независимости», — заявил Сырский.
В своей речи главком подчеркнул преемственность нынешней борьбы с историческими усилиями украинских бойцов, которые, по его словам, «приобретали самостоятельную Украину потом и кровью». Он акцентировал, что независимость не является даром, а завоёвывается в борьбе.
Завершая послание, главнокомандующий выразил уверенность в том, что независимость Украины будет отстояна, назвав армию и каждого солдата, сержанта и офицера её главным гарантом.
Ранее Сырский охарактеризовал обстановку для украинских войск в районе Красноармейска (также известного как Покровск), расположенного в западной части Донецкой Народной Республики, как крайне напряжённую и трудную. По его словам, текущая ситуация там представляет собой серьёзное испытание для обороняющихся подразделений.