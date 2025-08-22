Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский лишён возможности посетить в России тяжелобольного отца по причине нахождения в федеральном розыске, инициированном МВД РФ в мае 2023 года. Как пояснили РИА «Новости» в правоохранительных органах, попытка пересечения границы приведёт к немедленному задержанию военачальника.

Согласно ведомственной базе данных, Сырский фигурирует по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретная квалификация обвинений не подлежит разглашению. Правоохранительные органы подчёркивают, что правовые механизмы не предусматривают исключений для лиц, объявленных в федеральный розыск, независимо от обстоятельств.