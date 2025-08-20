Брат главнокомандующего вооружёнными силами Украины Александра Сырского Олег рассказал, что их 86-летний отец находится при смерти. Олег Сырский просит его семью больше не беспокоить.

«Человек при смерти. Оставьте его в покое» , — сказал брат главкома ВСУ на вопрос РИА «Новости» о состоянии своего отца.

Напомним, Александр Сырский разорвал отношения с живущей во Владимире семьёй из-за политических разногласий: его родители и брат открыто поддерживают Россию и регулярно принимают участие в акциях «Бессмертный полк». Узнав о болезни отца, главком ВСУ всё же перевёл около миллиона рублей в РФ на его лечение. Помощь генералу родному отцу вызвало осуждение в украинских политических кругах и были расценены как предательство.