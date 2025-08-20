Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
20 августа, 05:03

Московские врачи вытащили с того света 86-летнего отца главкома ВСУ после перевода 2,5 млн в Россию

SHOT: Врачи РФ спасли отца главкома ВСУ Сырского, страдающего заболеванием мозга

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Московские врачи оказали помощь 86-летнему отцу Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и спасли ему жизнь. Станислав Прокофьевич был госпитализирован в июне текущего года с заболеванием головного мозга, осложнённым перенесённым коронавирусом, сообщает Telegram-канал SHOT.

Московские врачи спасли от смерти отца Главкома ВСУ Сырского. Фото © SHOT

Лечение пенсионера обошлось главкому ВСУ в 2,5 миллиона рублей. Узнав о тяжёлом состоянии отца, Сырский связался с семьёй, несмотря на давние политические разногласия и длительный перерыв в общении. Сейчас состояние Станислава Прокофьевича улучшается, и его планируют выписать из больницы в конце августа.

После курса лечения отец главкому ВСУ передвигается в инвалидной коляске, но чувствует себя значительно лучше и ежедневно проходит реабилитационные процедуры. После выписки он вместе с супругой вернётся в родной город Владимир.

Напомним, что отношения Александра Сырского с семьёй были фактически разорваны из-за политических разногласий: его родители и брат открыто поддерживают Россию и регулярно принимают участие в акциях «Бессмертный полк». Ранее главком ВСУ уже переводил около миллиона рублей в РФ на лечение отца. Такие действия вызвали осуждение в украинских политических кругах и были расценены как предательство.

