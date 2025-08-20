Московские врачи оказали помощь 86-летнему отцу Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и спасли ему жизнь. Станислав Прокофьевич был госпитализирован в июне текущего года с заболеванием головного мозга, осложнённым перенесённым коронавирусом, сообщает Telegram-канал SHOT.

Московские врачи спасли от смерти отца Главкома ВСУ Сырского. Фото © SHOT

Лечение пенсионера обошлось главкому ВСУ в 2,5 миллиона рублей. Узнав о тяжёлом состоянии отца, Сырский связался с семьёй, несмотря на давние политические разногласия и длительный перерыв в общении. Сейчас состояние Станислава Прокофьевича улучшается, и его планируют выписать из больницы в конце августа.