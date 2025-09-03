Операция «Купянский крюк»: Стало известно о массовых потерях ВСУ в боях за «третью столицу Украины»
SHOT: ВСУ за трое суток потеряли до 250 военных в боях за Купянск
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Российские военные заняли центральные районы Купянска и завершили зачистку в северной части города. Сообщается, что в ходе продолжавшейся трое суток операции под названием «Купянский крюк» потери со стороны Вооружённых сил Украины составили порядка 250 военнослужащих, пишет SHOT.
Купянск. Видео © SHOT
Как указывают источники, командование 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ перебросило под Купянск в Харьковской области значительные резервные силы. Целью называлась очередная попытка сдержать наступление российских войск, а также эвакуировать с огневых позиций основную часть боеприпасов и техники. Однако, по имеющимся сведениям, такая возможность у них отсутствует, поскольку перемещение вражеской техники полностью контролируется, и по ней наносятся оперативные удары.
Резервные подразделения, направленные Киевом, которые прибыли на командный пункт в посёлке Купянск-Узловой, были остановлены серией авиаударов. Один из таких пунктов, согласно информации, был уничтожен сегодня в ранние утренние часы. Как передают российские военнослужащие, в здании Дома культуры в указанном посёлке укрывались несколько подразделений операторов беспилотных летательных аппаратов, а также находился центр принятия решений.
Напомним, ранее Минобороны РФ официально сообщило, что российские бойцы находятся в центре Купянска. В подтверждение этому было опубликовано видео с дрона. В конце августа начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские силы практически окружили Купянск в Харьковской области, взяв под контроль примерно половину города. Военный эксперт раскрыл, как Армии России удалось взять в клещи Купянск, который называются «третьей столицей Украины»