Операция «Купянский крюк»: Стало известно о массовых потерях ВСУ в боях за «третью столицу Украины»

Российские военные заняли центральные районы Купянска и завершили зачистку в северной части города. Сообщается, что в ходе продолжавшейся трое суток операции под названием «Купянский крюк» потери со стороны Вооружённых сил Украины составили порядка 250 военнослужащих, пишет SHOT.

Купянск. Видео © SHOT

Как указывают источники, командование 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ перебросило под Купянск в Харьковской области значительные резервные силы. Целью называлась очередная попытка сдержать наступление российских войск, а также эвакуировать с огневых позиций основную часть боеприпасов и техники. Однако, по имеющимся сведениям, такая возможность у них отсутствует, поскольку перемещение вражеской техники полностью контролируется, и по ней наносятся оперативные удары.