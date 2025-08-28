Военный эксперт раскрыл, как Армии России удалось взять в клещи «третью столицу Украины»
Взятие российскими войсками северной части Купянска является одной из ключевых операций в зоне СВО, открывающей широкие перспективы. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Взятие Купянска по сути открывает ВС РФ дорогу на Харьков. Если же российские войска будут двигаться с севера на юго-запад, то они выйдут к Славянско-Краматорской агломерации, которая также имеет стратегическое значение. Успех на Краматорском направлении связан с тактикой, которую ВС РФ успешно применяют последние полгода», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».
Эксперт подчеркнул, что в отличие от тактики, применявшейся в Артёмовске, российская армия избегает прямых штурмов города, предпочитая обходные манёвры для изоляции районов боевых действий. Кнутов пояснил, что в случае Купянска российские силы обошли город с запада после подхода с севера, перерезав линии снабжения. Это, по его оценке, дало ощутимые преимущества, позволив не только установить контроль над северной частью города, но и продвинуться к его центру.
Полный контроль над Купянском, по мнению Кнутова, станет значимой победой, способной создать буферную зону в Харьковской области. Однако сроки завершения операции остаются неопределёнными, поскольку наступление сезона дождей может существенно замедлить продвижение войск в полевых условиях.
Аналитик полагает, что речь идёт о периоде, превышающем несколько недель или даже месяцев. В любом случае, текущая операция серьёзно ослабляет позиции Киева и ставит под сомнение заявления об удержании фронта украинскими вооружёнными силами, заключил Кнутов.
А ранее сообщалось, что ВС РФ вошли в северный Купянск и взяли в клещи третью столицу Украины. Купянск является крупнейшим логистическим узлом региона благодаря железнодорожной развязке и близости к границе РФ — всего около 40 км. Контроль над городом открывает российским войскам путь на Изюм и Балаклею, что создаёт возможность окружения Славянска и Краматорска с севера.