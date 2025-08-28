Последняя крупная линия обороны Украины на севере ДНР представляет собой 45-километровый пояс укреплённых населённых пунктов. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«За укрепрайоном — открытая местность, нет крупных промышленных агломераций, нет мест, которые позволили бы построить стабильную оборону», — рассказал изданию офицер из 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.

Оборонительный пояс начинается от Константиновки и включает города Дружковку, Краматорск и Славянск. Константиновка уже находится в российском полукольце, причём армия РФ приближается к её окраинам. Вокруг городов стараются делать оборонительные линии и роют рвы. При этом фермеры продолжают возделывать там поля.