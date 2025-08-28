«У нас был антирекорд»: В командовании ВСУ назвали особенной ночную атаку на Киев
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Аатака на Киев в ночь на 28 августа была особенной, так как ВС России применили самоле большое количество ракет за всё время СВО. Об этом заявил спикер командования военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт издание «Украинская правда».
«Комбинированная атака, одна из крупнейших. У нас был антирекорд в более чем 740 [воздушных целей], но сейчас ракет больше, раньше было больше дронов», — сказал военный.
По его словам, украинские военно-воздушные силы испытывали значительные трудности при выполнении задач в рамках текущей ночной атаки.
Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 28 августа нанесли массированный удар по военным, промышленным и логистическим объектам Украины. Подтверждено уничтожение как минимум 10 целей.