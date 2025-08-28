Мессенджер MAX
28 августа, 11:09

«У нас был антирекорд»: В командовании ВСУ назвали особенной ночную атаку на Киев

Представитель ВС Украины Игнат: Атака на Киев в ночь на 28 августа была особенной

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Аатака на Киев в ночь на 28 августа была особенной, так как ВС России применили самоле большое количество ракет за всё время СВО. Об этом заявил спикер командования военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт издание «Украинская правда».

«Комбинированная атака, одна из крупнейших. У нас был антирекорд в более чем 740 [воздушных целей], но сейчас ракет больше, раньше было больше дронов», — сказал военный.

По его словам, украинские военно-воздушные силы испытывали значительные трудности при выполнении задач в рамках текущей ночной атаки.

Фон дер Ляйен сообщила об ударах по представительству ЕС в Киеве
Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 28 августа нанесли массированный удар по военным, промышленным и логистическим объектам Украины. Подтверждено уничтожение как минимум 10 целей.

