Чернигов засыпали листовками с призывом сообщать координаты позиций ВСУ

Чернигов засыпали листовками, замаскированными под банкноты, с призывом сообщать координаты украинских военных. Об этом сообщает «Страна.ua».

Листовки сбросил беспилотник над одним из районов города. Они были выполнены в виде купюр номиналом в 100 гривен для привлечения внимания местных жителей.