Чернигов засыпали листовками с призывом сообщать координаты позиций ВСУ
Вид на Чернигов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gennadiy Naumov
Чернигов засыпали листовками, замаскированными под банкноты, с призывом сообщать координаты украинских военных. Об этом сообщает «Страна.ua».
Листовки сбросил беспилотник над одним из районов города. Они были выполнены в виде купюр номиналом в 100 гривен для привлечения внимания местных жителей.
Ранее в ГРВ «Восток» рассказали об убедительной методике, которая позволяет склонять бойцов ВСУ к сдаче в плен. Замкомбата по военно-политической работе объяснил, что для этого используются листовки, выглядящие как долларовые банкноты.