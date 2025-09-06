Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

6 сентября, 13:12

Чернигов засыпали листовками с призывом сообщать координаты позиций ВСУ

Вид на Чернигов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gennadiy Naumov

Чернигов засыпали листовками, замаскированными под банкноты, с призывом сообщать координаты украинских военных. Об этом сообщает «Страна.ua».

Листовки сбросил беспилотник над одним из районов города. Они были выполнены в виде купюр номиналом в 100 гривен для привлечения внимания местных жителей.

Ранее в ГРВ «Восток» рассказали об убедительной методике, которая позволяет склонять бойцов ВСУ к сдаче в плен. Замкомбата по военно-политической работе объяснил, что для этого используются листовки, выглядящие как долларовые банкноты.

Юрий Лысенко
