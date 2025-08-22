Деньги решают: Боец ВС РФ рассказал, как долларовые листовки убеждают ВСУ сдаваться в плен

Эффективность психологического воздействия на украинских военнослужащих демонстрируют специальные листовки, выполненные в виде долларовых банкнот. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель командира батальона по военно-политической работе группировки войск «Восток» с позывным Рапира.

По словам офицера, данный метод применяется российскими подразделениями около года и показывает стабильно положительные результаты.

«Подумали, что деньги привлекают всех, особенно их, они воюют за деньги. И вот решили делать [листовки] на фоне долларов и евро. Когда их раскидываем, они привлекают внимание, [солдаты ВСУ] подбирают, а тут оказывается наша агитация, листовки», — пояснил Рапира принцип работы метода.

На распространяемых с помощью дронов листовках размещаются QR-коды с инструкциями по безопасной сдаче в плен, а также тексты, объясняющие бессмысленность сопротивления. Как отметил представитель группировки «Восток», основная идея агитации заключается в том, чтобы донести до военнослужащих ВСУ мысль, что их правительство преследует собственные интересы ценой их жизней.

Дроны сбрасывают такие листовки над лесными массивами, где часто расположены позиции противника, а также над населёнными пунктами. По наблюдениям российских военных, благодаря этой тактике украинские солдаты стали чаще выходить на связь и сдаваться в плен, сохраняя себе жизнь.