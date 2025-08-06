Герой России рассказал, как вычислил украинскую ДРГ и хитростью заставил сдаться

Российский герой с позывным Туча сумел хитростью добиться сдачи в плен украинской ДРГ. Подробнее о случае он рассказал военкору газеты Минобороны «Красная звезда» Кристине Уколовой.

Военнослужащий ВС РФ с позывным Туча. Фото © Telegram / Минобороны РФ

Как сообщил боец с позывным Туча, после потери украинскими войсками опорного пункта под Соледаром, группа диверсантов ВСУ попыталась выдать себя за российских солдат. Солдат и его сослуживцы смогли идентифицировать противника по акценту и хитростью вынудили их сдаться.

«Сил было поровну, но им это знать было необязательно. Говорю: «Пацаны, сдавайтесь, вы отсюда не выберетесь уже». Не сразу, но оружие в итоге сложили», — рассказал военный.