Герой России рассказал, как вычислил украинскую ДРГ и хитростью заставил сдаться
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Российский герой с позывным Туча сумел хитростью добиться сдачи в плен украинской ДРГ. Подробнее о случае он рассказал военкору газеты Минобороны «Красная звезда» Кристине Уколовой.
Военнослужащий ВС РФ с позывным Туча. Фото © Telegram / Минобороны РФ
Как сообщил боец с позывным Туча, после потери украинскими войсками опорного пункта под Соледаром, группа диверсантов ВСУ попыталась выдать себя за российских солдат. Солдат и его сослуживцы смогли идентифицировать противника по акценту и хитростью вынудили их сдаться.
«Сил было поровну, но им это знать было необязательно. Говорю: «Пацаны, сдавайтесь, вы отсюда не выберетесь уже». Не сразу, но оружие в итоге сложили», — рассказал военный.
Ранее британский журналист сообщил, что общие потери украинских Вооружённых сил за период конфликта достигли почти двух миллионов человек. Несмотря на понимание неизбежного увеличения этих цифр, Киев продолжает бросать на передовую необученных бойцов.