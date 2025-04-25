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Регион
Опубликовано 25 апреля 2025, 13:15
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«Ждать больше нечего»: Российские бойцы сбросили над Украиной листовки с «Диктантом Победы»

ТАСС: ВС РФ сбросили на Запорожском направлении листовки с QR-кодами для плена

Листовки. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Листовки. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Операторы расчёта беспилотных летательных аппаратов «Барс» Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) сбросили листовки на один из украинских городов на Запорожском направлении. На листовках находятся QR-коды для прохождения «Диктанта Победы» и перехода на бота для сдачи в плен. Об этом сообщает ТАСС.

«Это позволит военнослужащим ВСУ принять верное решение — выйти на связь и сложить оружие. Ждать больше нечего, и нет смысла разменивать свою жизнь», — считают российские военнослужащие.

Армия России освободила от ВСУ шесть населённых пунктов в двух регионах
Армия России освободила от ВСУ шесть населённых пунктов в двух регионах

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о тяжёлой ситуации для Вооружённых сил Украины под Красноармейском. В 2016 году власти Киева изменили название города на Покровск. Он играет важную роль в транспортной системе ВСУ на Донбассе и находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. В районе Красноармейска продолжаются активные боевые действия.

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Алена Пенчугина
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