Армия России освободила от ВСУ шесть населённых пунктов в двух регионах

Шесть населённых пунктов перешли под контроль российских войск за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Пять из них расположены в Донецкой Народной Республике, один — в Курской области.

«Согласно недельной сводке, в Курской области был освобождён населённый пункт Олешня, в Донецкой Народной Республике — Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка», — говорится в сообщении военного ведомства.