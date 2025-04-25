Армия России освободила от ВСУ шесть населённых пунктов в двух регионах
МО: За неделю ВС РФ освободили шесть населённых пунктов в Курской области и ДНР
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Шесть населённых пунктов перешли под контроль российских войск за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Пять из них расположены в Донецкой Народной Республике, один — в Курской области.
«Согласно недельной сводке, в Курской области был освобождён населённый пункт Олешня, в Донецкой Народной Республике — Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что контртеррористическая операция в Курской области близится к концу. По его словам, регион в ближайшее время полностью избавят от боевиков ВСУ.