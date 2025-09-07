Нанесён один из самых массированных ударов дронами и ракетами по ВПК Украины

В результате крупномасштабной воздушной атаки с применением беспилотников и крылатых ракет нанесены удары по ключевым объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны, наиболее интенсивные удары пришлись на Киев, Одессу, Кривой Рог, Кременчуг, Днепропетровск и Запорожье.

По предварительным данным, атака началась в 3:30 ночи с применения дронов «Герань-2» и крылатых ракет 9М728 комплекса «Искандер-К». Основными целями стали транспортные узлы, энергетические объекты и промышленные предприятия.

В Кременчуге Герани поразили мост. Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

В Кривом Роге в результате попаданий в энергоинфраструктуру зафиксированы перебои с электроснабжением. В Одесском регионе атаке подверглись аэропорт «Школьный» и портовые сооружения — зафиксировано не менее 10 мощных взрывов. В Запорожье прямое попадание в промышленный объект вызвало масштабный пожар.

Особое внимание уделялось транспортной инфраструктуре — атаке подвергся стратегически важный Крюковский мост через Днепр. Также поражению подвергся аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.