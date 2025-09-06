Мессенджер MAX
6 сентября, 15:03

Французский офицер предрёк ВСУ сезон страданий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Украинскую армию этой зимой ожидает сезон страданий, от которой спасти их может только режим прекращения огня. Об этом заявил французский полковник в отставке Пир де Йонг.

«Некоторые украинские солдаты сражаются уже очень долгое время, и наступает зима, что означает новый сезон страданий. Их надежда — прекращения огня», указал французский эксперт в интервью изданию Valeurs Actuelles.

По его мнению, грядущая зима сыграет ключевую роль в конфликте на Украине. Пир де Йонк добавил, что из-за неопределённости с военной поддержкой ВСУ со стороны европейских стран и США боевой дух украинских подразделений может серьёзно пострадать.

Ранее российский военнослужащий с позывным Лабиринт сообщил о концентрации подразделений ВСУ на стыке Курщины и Белгородской области, что может говорить о подготовке к новой попытке прорваться в российские регионы. При этом ВС РФ в полной мере контролируют ситуацию, нанося удары по складам и подразделениям противника, пресекая ротации.

Юрий Лысенко
