Французский офицер предрёк ВСУ сезон страданий
Французский полковник де Йонг: Зима станет сезоном страданий для ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka
Украинскую армию этой зимой ожидает сезон страданий, от которой спасти их может только режим прекращения огня. Об этом заявил французский полковник в отставке Пир де Йонг.
«Некоторые украинские солдаты сражаются уже очень долгое время, и наступает зима, что означает новый сезон страданий. Их надежда — прекращения огня», — указал французский эксперт в интервью изданию Valeurs Actuelles.
По его мнению, грядущая зима сыграет ключевую роль в конфликте на Украине. Пир де Йонк добавил, что из-за неопределённости с военной поддержкой ВСУ со стороны европейских стран и США боевой дух украинских подразделений может серьёзно пострадать.
Ранее российский военнослужащий с позывным Лабиринт сообщил о концентрации подразделений ВСУ на стыке Курщины и Белгородской области, что может говорить о подготовке к новой попытке прорваться в российские регионы. При этом ВС РФ в полной мере контролируют ситуацию, нанося удары по складам и подразделениям противника, пресекая ротации.