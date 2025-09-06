Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 сентября, 11:58

Найдены точки сбора ВСУ на стыке Курской и Белгородской областей для нового прорыва

Участник СВО Лабиринт: ВСУ лезут на стык Курской и Белгородской областей

ВСУ Обложка © mil.gov.ua

Украинские боевики пытаются сосредоточить усилия на стыке Курской и Белгородской областей, однако бойцы Армии Росси полностью контролируют этот район, срывая ротации противника и уничтожая склады с боеприпасами. Об этом военкору RT Владу Андрице рассказал участник СВО с позывным Лабиринт.

По его словам, ВС РФ ведут наблюдение за всей агломерацией Мирополья в Сумской области. При этом они обнаружили на домах местных жителей надписи, адресованные украинским военным: «Не лезьте, вы и так уже всё ограбили». Также боец отметил, что последнюю попытку прорыва ВСУ предприняли ещё весной. Враг отличился умышленными атаками на гражданские автомобили в приграничных районах.

Ранее дроны ВСУ убили ещё двух мужчин в Белгородской области. Тем временем российские войска выбили ВСУ из Полтавки под Константиновкой.

