6 сентября, 10:51

Дроны ВСУ убили ещё двух мужчин в Белгородской области

Гладков: Двое погибли, один ранен при атаках ВСУ в Белгородской области

Обложка © president.gov.ua

Украинские военные нанесли удары по нескольким районам в Белгородской области, в результате атаки погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе хутора Масычево Грайворонского округа в результате атаки вражеского дрона на «Газель» погиб водитель. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина пострадал при детонации дрона, бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Врачи сделали всё возможное, борясь за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал политик.

Также ранения получил мирный житель, когда в его автомобиль влетел украинский беспилотник вблизи села Борки Валуйского округа. Врачи диагностировали у мужчины минно-взрывную травму и проникающее ранение брюшной полости.

А сегодня часом ранее в результате удара беспилотника по служебному автобусу в Валуйском городском округе Белгородской области погиб водитель, один пассажир получил ранения. Трагические события произошли и в Грайворонском округе. Там 4 сентября в результате атак беспилотников ВСУ погиб мирный житель и получила ранения женщина.

Двух женщин ранило при налёте БПЛА в Белгородской области
Татьяна Миссуми
