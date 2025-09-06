Дроны ВСУ убили ещё двух мужчин в Белгородской области

Украинские военные нанесли удары по нескольким районам в Белгородской области, в результате атаки погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе хутора Масычево Грайворонского округа в результате атаки вражеского дрона на «Газель» погиб водитель. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина пострадал при детонации дрона, бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Врачи сделали всё возможное, борясь за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал политик.