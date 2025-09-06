Водитель автобуса погиб от удара украинского дрона в Белгородской области

В результате удара беспилотника по служебному автобусу в Валуйском городском округе Белгородской области погиб человек, ещё один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. БПЛА нанёс удар по транспортному средству, следовавшему по участку автодороги Казинка — Посохово.

«В результате атаки водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

По информации Гладкова, один из пассажиров, находившийся рядом с водителем, был госпитализирован с множественными осколочными ранениями. Медики доставили его в центральную районную больницу города Валуйки, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё один пассажир, по предварительным данным, не пострадал.

Транспортное средство в результате атаки и последовавшего возгорания было полностью уничтожено.