Двух женщин ранило при налёте БПЛА в Белгородской области
Пострадавший автомобиль в селе Берёзовка. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В Белгородской области двух женщин ранило в результате атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Борисовском районе, в селе Беленькое, в результате атаки дрона ранена женщина. В Грайворонском округе, в городе Грайворон, пострадала 18-летняя девушка», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью. У первой женщины диагностировали баротравму. У 18-летней девушки выявили минно-взрывную травму и сотрясение мозга. Глава региона сообщил, что госпитализация им не потребовалась. Пострадавшие будут получать лечение амбулаторно.
Кроме того, в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области повреждены автомобили, многоквартирные и частные дома, а также сельскохозяйственные и коммерческие объекты.
Перед этим ВСУ нанесли удары по посёлку Борисовка и городу Шебекино, в результате чего пострадал один мирный житель. Мужчину с травмами бригада скорой помощи доставила в белгородскую горбольницу № 2.