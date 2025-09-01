Мессенджер MAX
Регион
1 сентября, 20:55

Двух женщин ранило при налёте БПЛА в Белгородской области

Пострадавший автомобиль в селе Берёзовка. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области двух женщин ранило в результате атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Борисовском районе, в селе Беленькое, в результате атаки дрона ранена женщина. В Грайворонском округе, в городе Грайворон, пострадала 18-летняя девушка»,говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью. У первой женщины диагностировали баротравму. У 18-летней девушки выявили минно-взрывную травму и сотрясение мозга. Глава региона сообщил, что госпитализация им не потребовалась. Пострадавшие будут получать лечение амбулаторно.

Силы ПВО России за ночь сбили 50 беспилотников ВСУ
Кроме того, в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области повреждены автомобили, многоквартирные и частные дома, а также сельскохозяйственные и коммерческие объекты.

Перед этим ВСУ нанесли удары по посёлку Борисовка и городу Шебекино, в результате чего пострадал один мирный житель. Мужчину с травмами бригада скорой помощи доставила в белгородскую горбольницу № 2.

