Двух женщин ранило при налёте БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области двух женщин ранило в результате атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Борисовском районе, в селе Беленькое, в результате атаки дрона ранена женщина. В Грайворонском округе, в городе Грайворон, пострадала 18-летняя девушка», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью. У первой женщины диагностировали баротравму. У 18-летней девушки выявили минно-взрывную травму и сотрясение мозга. Глава региона сообщил, что госпитализация им не потребовалась. Пострадавшие будут получать лечение амбулаторно.

Кроме того, в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области повреждены автомобили, многоквартирные и частные дома, а также сельскохозяйственные и коммерческие объекты.