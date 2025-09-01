Силы ПВО России за ночь сбили 50 беспилотников ВСУ
В ночь с 31 августа на 1 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно информации ведомства, с полуночи до 05:00 по московскому времени силы ПВО сбили 12 вражеских БПЛА над Белгородской областью и четыре – над Саратовской областью. По три беспилотника были уничтожены над территориями Самарской и Оренбургской областей, а также Татарстана. Кроме того, два БПЛА были сбиты в Краснодарском крае, 16 – над акваторией Чёрного моря и семь – над акваторией Азовского моря.
Ранее Life.ru писал, что из-за падения БПЛА начался пожар на трансформаторной подстанции в Кропоткине. В краснодарском оперштабе заявили, что пострадавших в результате ЧП нет. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.