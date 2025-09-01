Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 21:51

Силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над регионами России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

С 21:00 до 00:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Три БПЛА были нейтрализованы над территорией Республики Крым, один — над Краснодарским краем и 21 — над акваторией Чёрного моря. О возможных пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.

Порты и ПВО NASAMS: Минобороны раскрыло добычу смертоносного русского «квартета» на Украине
Порты и ПВО NASAMS: Минобороны раскрыло добычу смертоносного русского «квартета» на Украине

Ранее местные жители Краснодарского края слышали не менее пяти взрывов. После полуночи в небе над Северским районом наблюдались яркие вспышки. Предварительно, ПВО сбила три беспилотных летательных аппарата ВСУ.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar