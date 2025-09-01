Силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над регионами России
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
С 21:00 до 00:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Три БПЛА были нейтрализованы над территорией Республики Крым, один — над Краснодарским краем и 21 — над акваторией Чёрного моря. О возможных пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.
Ранее местные жители Краснодарского края слышали не менее пяти взрывов. После полуночи в небе над Северским районом наблюдались яркие вспышки. Предварительно, ПВО сбила три беспилотных летательных аппарата ВСУ.