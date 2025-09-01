Мессенджер MAX
Регион
31 августа, 21:25

Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Краснодарском крае

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Северском районе Краснодарского края. По данным SHOT, местные жители слышали не менее пяти взрывов, а в небе наблюдались яркие вспышки. Предварительно, сбито три беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Звук пролетающего БПЛА в Краснодарском крае. Видео © Telegram / SHOT

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Вечером 31 августа российские силы противовоздушной обороны также отразили атаку ВСУ. Было сбито 32 украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом и Чёрным морем.

Обложка © Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
