Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника над Крымом и Чёрным морем

Вечером 31 августа российские силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ, сбив 32 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, с 18:00 до 21:00 по московскому времени дежурные расчёты ПВО уничтожили семь БПЛА над территорией Крыма и 25 – над акваторией Чёрного моря.