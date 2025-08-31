Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
31 августа, 19:20

Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника над Крымом и Чёрным морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Вечером 31 августа российские силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ, сбив 32 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, с 18:00 до 21:00 по московскому времени дежурные расчёты ПВО уничтожили семь БПЛА над территорией Крыма и 25 – над акваторией Чёрного моря.

За ночь расчёты ПВО сбили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами РФ
Ранее Life.ru писал, что БПЛА ВСУ атаковали девять населённых пунктов в Белгородской области. Во время налёта украинских дронов пострадала мирная жительница – она получила осколочные ранения.

Юния Ларсон
