Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 04:44

За ночь расчёты ПВО сбили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами РФ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили 21 беспилотник Вооружённых сил Украины над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 11 — уничтожили над Волгоградской областью. Восемь БПЛА сбили над Ростовской областью. По одному беспилотнику перехватили над Белгородской и Брянской областями.

Слюсарь: ПВО сбила БПЛА в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области
Слюсарь: ПВО сбила БПЛА в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области

Ранее ПВО отражала массированную атаку на Волгоградскую область. Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В южных районах появились локальные возгорания сухой растительности из-за падения обломков дронов, которые оперативно ликвидированы пожарными. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова, специалисты-сапёры проводят работы по обезвреживанию обломков.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar