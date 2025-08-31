За ночь расчёты ПВО сбили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами РФ

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили 21 беспилотник Вооружённых сил Украины над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 11 — уничтожили над Волгоградской областью. Восемь БПЛА сбили над Ростовской областью. По одному беспилотнику перехватили над Белгородской и Брянской областями.