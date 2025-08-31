Слюсарь: ПВО сбила БПЛА в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, разрушений на земле удалось избежать и никто из людей не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

