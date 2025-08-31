Слюсарь: ПВО сбила БПЛА в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным, разрушений на земле удалось избежать и никто из людей не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.
«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе. По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал», — написал он.
Ранее сообщалось, что в Адыгее в результате падения обломков БПЛА в посёлке Яблоновском были повреждены окна 47 квартир, разрушены 15 частных домов, два офисных здания и производственный цех. В результате инцидента один человек пострадал. На месте происшествия работали спасатели и коммунальные службы.